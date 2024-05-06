Адвокаты Тимура Иванова предложат отправить его под домашний арест

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Тимур Иванов

Адвокаты экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова на заседании Мосгорсуда, назначенного на 8 мая, намерены предложить домашний арест в его столичной квартире или в загородном доме на Рублевке в качестве альтернативы содержанию в СИЗО «Лефортово», пишет «Коммерсант». Как сообщил изданию один из его защитников Денис Балуев, возможно, чиновника получится выпустить под залог.

Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения, — заявил адвокат.

Он также прокомментировал появившееся в Telegram-каналах видео, на котором запечатлены сумки с деньгами, якобы найденные при обыске у Иванова. Денис Балуев подчеркнул, что этот ролик не имеет к его подзащитному никакого отношения.

Адвокат добавил, что он и его коллеги больше недели не могут попасть к Иванову в СИЗО. Им объяснили, что подозреваемый находится на двухнедельном карантине. Правозащитники надеются, что суд пойдет им навстречу и разрешит домашний арест, так как обвиняемый отмечен многочисленными наградами, в том числе имеет звания героев ДНР и ЛНР. Адвокаты не исключают, что собранный ими «целый пакет» наградных документов даст возможность выпустить Иванова под залог.

Ранее стало известно, что два дорогостоящих автомобиля Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, перешли его бывшей жене Светлане Ивановой в феврале 2023 года, когда пара уже оформила развод. Речь идет об автомобилях Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса. Они были указаны в декларации чиновника за 2019 год.

СК России информировал о задержании Иванова 23 апреля. Дело завели по ч. 6 ст. 290 УК (о взятке в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании замглавы Минобороны. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.