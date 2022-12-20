Адвокаты Ильи Яшина обжаловали его приговор

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Илья Яшин

Адвокаты бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловали его приговор, сообщили ТАСС в Мещанском суде Москвы, где экс-депутата приговорили к восьми с половиной годам колонии. Бывший депутат был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).

В суд поступила апелляционная жалоба защиты на приговор Яшину И. В., — сказали агентству.

Оппозиционера признали виновным в публикации ложной информации о событиях в украинском городе Буче. Мещанский суд Москвы постановил, что после освобождения Яшину будет запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Согласно позиции суда, оппозиционер распространил ложную информацию о Буче, «руководствуясь мотивами политической ненависти». Вина политика, по словам судьи, подтверждается показаниями свидетеля — сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД. Согласно тексту приговора, тот факт, что Яшин «испытывает ненависть к российским государственным институтам», подтверждают публикации в СМИ.

Адвокат оппозиционера Михаил Бирюков ранее сообщил, что рассмотрение апелляции состоится самое ранее в конце января — начале февраля. Он выразил надежду, что до этого времени Яшин будет находиться в московском СИЗО. Адвокат отметил, что защита не надеялась на оправдательный приговор, однако рассчитывала на минимальный срок в пять лет ввиду отсутствия доказательств вины.