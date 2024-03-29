Адвокат Яшина и петербургский депутат внесены в реестр иноагентов

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Борис Вишневский

Депутат петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского включили в реестр иноагентов, сообщается в релизе Минюста. В ведомстве пояснили, что Вишневский общался со СМИ-иноагентами, а также высказывался против СВО.

Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине, — заявили в Минюсте.

Также в списке оказался адвокат Вадим Прохоров, известной общественности как защитник экс-депутата Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), и правозащитный проект «Первый отдел». Из списка исключена в связи с ликвидацией организация «Академия по правам человека».

Ранее телеведущая Ксения Собчак усомнилась, что певицу Аллу Пугачеву могут внести в реестр иностранных агентов. По ее словам, певица не делала никаких политических заявлений и не публиковала радикальных постов в социальных сетях. Собчак назвала Пугачеву крупной и масштабной фигурой. О возможном внесении Пугачевой в список иноагентов писал глава ФПБК Виталий Бородин.