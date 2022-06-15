«Адские» санкции не сработали: депутат Новиков о заявлениях Шольца Депутат Госдумы Новиков заявил о неэффективности антироссийских санкций

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в беседе с NEWS.ru, что антироссийские санкции последнего времени, которые на Западе называли «адскими», не возымели ожидаемого эффекта. По его словам, несмотря на проблемы в экономической сфере, о крахе российской экономики речи не идёт, а трудности в результате санкций начал испытывать и сам Запад. Тем не менее западные страны продолжают искать способы создать непреодолимые трудности для экономики России.

Сделать так, чтобы одна сторона несла потери, а другая «была в шоколаде» ни у кого не получится, — отметил Новиков.

Поводом для заявления Новикова стали слова официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта о том, что канцлер Германии Олаф Шольц считает политическими причины сокращения поставок газа по газопроводу «Северный поток». Между тем ранее в компании «Газпром» сообщили, что не смогли своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» могут быть ограничены до 100 млн кубометров в сутки при плановом объеме 167 млн кубометров в сутки.