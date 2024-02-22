«Адекватная реакция»: Путин ответил на оскорбление Байдена Путин заявил, что Байден оскорбил его за слова о предпочтительном лидере США

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал адекватной реакцией оскорбительное высказывание американского лидера Джо Байдена в его адрес. Он отметил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что таким образом хозяин Белого дома ответил ему на слова о «предпочтительном для России» будущем лидере США. По словам главы государства, подобные нападки являются лишь подтверждением его правоты.

Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве президента Соединенных Штатов. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный. И, судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Он же не может мне сказать: «Володя, ты молодец, спасибо, ты мне очень помог», — заявил Путин.

Байден ранее грубо высказался в адрес Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Заявление президента США прозвучало в контексте возможного ядерного конфликта. По словам американского лидера, пока есть такие люди, как «этот парень Путин», Вашингтон будет переживать из-за предполагаемой угрозы.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее заявил, что Байден, оскорбляя Путина, уподобляется лающей на караван собаке из известной поговорки. По его мнению, глава Белого дома может не понимать, о чем говорит.