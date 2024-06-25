«Абсурд»: Песков оценил желание МУС сотрудничать с Россией Песков счел абсурдным заявление МУС о желании сотрудничать с РФ по Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС, как в Кремле восприняли заявление Международного уголовного суда (МУС) о стремлении к сотрудничеству с Москвой по ситуации на Украине. Он оценил заявление прокурора МУС Карима Хана, юрисдикция которого на Россию не распространяется.

Как абсурд. Мы не признаем юрисдикцию этого суда. Не считаем законными его вердикты. Не видим малейшего предмета для сотрудничества, — ответил Песков.

Палата предварительного производства МУС 25 июня выдала ордера на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. До этого в организации санкционировали арест президента РФ Владимира Путина.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин ранее заявил, что Россия игнорирует дела Международного уголовного суда в отношении Шойгу и Герасимова. По словам парламентария, международному суду стоило бы заняться бандитами, которые промышляют терроризмом и наносят удары по Севастополю, а также возбудить дело против президента Украины Владимира Зеленского.

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова является абсурдным, подчеркнул член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Сенатор выразил мнение, что МУС такими темпами дойдет до маразма.