«Вообще трудоголик»: Песков рассказал о графике Путина Песков: рабочий график Путина может быть растянут по суткам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru назвал президента России Владимира Путина трудоголиком. Таким образом он ответил на вопрос, наложила ли СВО oтпечаток на график главы государства. По словам Пескова, российский лидер работает с раннего утра и до поздней ночи.

Президент вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня. Этот рабочий день может быть растянут по суткам <...>. Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад готовил для России «историческую амнезию», как это произошло с Украиной, но Путин «повернул реку вспять». По ее словам, вступив в должность главы государства после событий конца 1980-х — начала 1990-х годов, Путин вернул стране память и достоинство, за которое боролись ветераны Великой Отечественной войны.

Захарова отметила, что убедиться в том, что она не преувеличивает, можно на примере Украины, которая пошла уготованным Западом путем. По ее словам, жителей этой страны «течением унесло».

Как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, Путин спас страну от разрухи и сделал ее сильной. Он напомнил, что до прихода Путина к власти в России был экономический упадок.