«Абсолютное убожество»: сенатор оценил конференцию по Украине в Швейцарии Сенатор Цеков: Запад не хочет вникать в интересы и безопасность России

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Сенатор от Крыма член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru согласился с утверждением зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что мирная конференция по Украине в Швейцарии продемонстрирует «импотенцию нынешних западных элит». По словам сенатора, это мероприятие изначально проигрышное для его организаторов.

Действительно, абсолютное убожество стран Евросоюза, НАТО, США. Они проводят какую-то конференцию, никак не согласовав ее с позицией России. Они не хотят вникать в интересы России, ее безопасность и оценить, почему вообще началась СВО. Они и тогда вели себя как импотенты, и сейчас продолжают этим заниматься, — отметил Цеков.

Он высказал мнение, что на Россию эта конференция никак не повлияет. При этом на Западе в очередной раз продемонстрируют «европейское русоненавистничество» и будут пытаться заставить Москву делать то, что хочет Европа и США, добавил сенатор.

Украина воюет, потому что Запад так захотел. Они хотят сделать то же самое с Россией, но у них ничего не выйдет. Эта конференция изначально проигрышная для тех, кто ее организовывает, — заключил член Совфеда.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о тройной пользе от швейцарской мирной конференции для России. По его словам, она покажет крах мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Медведев высказал мнение, что украинский лидер должен лично посетить мероприятие.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что конференция в Швейцарии, посвященная Украине, не нацелена на результат без участия России. По его словам, позиция Москвы по этому вопросу «хорошо известна».

Конференция по Украине в городе Бюргенштоке пройдет 15–16 июня. Россию на данном этапе на нее не пригласили. В то же время Берн убежден, что Москва должна быть вовлечена в мирный процесс, так как он без нее невозможен.