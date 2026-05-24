«Абсолютное лицемерие»: Лантратова о реакции Запада на удар ВСУ по ЛНР

Реакция Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске — абсолютное лицемерие, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она подчеркнула, что атака украинских военных была террористическим актом, передает ТАСС.

Абсолютное лицемерие со стороны зарубежных структур. Очень точно сказал наш президент, это была террористическая атака, — сказала Лантратова.

Ранее омбудсмен заявила, что Вооруженные силы Украины ждали, когда дети начнут выбегать из общежития колледжа в Старобельске перед тем, как начать наносить удары. По ее словам, на это указывает периодичность украинских атак на учебное заведение.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии в Старобельске. Она уточнила, что в поездке принимают участие представители СМИ из 19 стран.

В настоящее время известно, что число погибших в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске составляет 21 человек. Всего пострадали 63 человека.