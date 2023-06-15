Абрамченко оценила последствия для урожая после подрыва Каховской ГЭС Абрамченко: затопления под Херсоном не скажутся на объемах урожая в РФ

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Подрыв Каховской ГЭС и последующее за этим затопление населенных пунктов в Херсонской области не скажутся на общих объемах урожая в России, заявила в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. При этом она подчеркнула, что произошедшее ударит по самообеспеченности пострадавшего региона.

Я думаю, что нет, не повлияет на общие объемы по прогнозу. Но по самообеспеченности этих регионов это, конечно, серьезный удар. Мы рассчитывали на достаточно хороший сбор урожая овощных культур, картофеля, — сказала Абрамченко.

Она добавила, что сейчас невозможно оценить общий объем потерь в отрасли сельского хозяйства в Херсонской области. По словам вице-премьера, необходимо дождаться, когда вода полностью уйдет из региона, и провести проверку. Она также сообщила, что сейчас в пострадавших районах работают комиссии по оценке ущерба жилым домам и экономическим объектам.

Как сообщил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, число погибших при паводке в регионе после подрыва Каховской ГЭС и дамбы Каховского водохранилища возросло до 18. Он также рассказал, что всего в результате ЧП были госпитализированы 93 жителя области.

По словам Сальдо, с момента подрыва Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуированы более 7,5 тысячи человек, включая 461 ребенка и 146 маломобильных граждан. 627 жителей региона были вакцинированы во избежание возможных заражений.