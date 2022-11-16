«А если бы в Капитолий?»: Медведев высказался о падении ракеты ВСУ в Польше Медведев предложил представить реакцию США в случае попадания ракеты ВСУ в Капитолий

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о происшествии в Польше, где от обломков украинской ракеты погибли два человека. Он в своем Telegram-канале предложил представить реакцию США в случае, если бы ракеты угодили в здание Капитолия.

Свой пост Медведев назвал «Послесловие к истерике киевских

вассалов по поводу их ответного удара по Польше».

Вот что не дает покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий — это была бы зрада или перемога? — написал политик, имея в виду предательство или победу.

Накануне Дмитрий Медведев также дал оценку происшествию в Польше, в котором все равно в итоге обвинили Россию. Он считает, что Запад повышает вероятность начала третьей мировой войны историей с «ракетным ударом» по польской ферме.

Ранее по итогам экстренной встречи послов стран — членов НАТО генсек Йенс Столтенберг подтвердил: Альянс не видит никаких признаков того, что Россия планирует нападение на него. Он даже сообщил, что НАТО сохраняет линии коммуникации с Москвой, но не раскрыл деталей. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.