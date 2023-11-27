5 лет для Баязитовой: кому и какие сроки грозят за Telegram-каналы Суд приговорил журналистку Баязитову к 5 годам колонии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ольга Архарова (на заднем плане) и Александра Баязитова во время оглашения приговора

Басманный суд Москвы приговорил администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и Ольгу Архарову к 5 и 4,5 года. За что их осудили, как этот приговор восприняли в России и кто еще столкнулся с уголовным преследованием из-за своих Telegram-каналов?

За что осудили Баязитову и Архарову

Басманный суд счел, что следствие доказало вину администраторов Telegram-канала «Адские бабки» журналистки Баязитовой и медиатехнолога Архаровой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Обвиняемые получили 5 и 4,5 года заключения. Третья обвиняемая по этому делу Инна Чурилова пошла на сделку со следствием и ранее была отпущена под домашний арест.

По версии следствия, обвиняемые требовали у Ушакова 1,2 млн рублей за «блок на негатив» — обещание не публиковать в канале негативную информацию о его бизнесе.

Прокурор запрашивал 14 лет тюрьмы для Баязитовой и 13 лет для Архаровой, при этом сам Ушаков ранее просил назначить Архаровой условный срок. Сторона обвинения заявила, что довольна решением суда и обжаловать его не будет.

Баязитова и ее адвокат заявили, что намерены обжаловать приговор.

В прошлом журналистка работала в «Коммерсанте», «Известиях» и LIFE.ru, а канал «Адские бабки» вела с 2017 года. Ольга Архарова — медиаменеджер, интернет-предприниматель и блогер.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Ольга Архарова и Александра Баязитова

Как в России восприняли приговор

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал приговор «несоразмерным» и указал, что Баязитову и Архарову нельзя сравнивать с бандитами, которые вымогали деньги у банкира «при помощи утюга и паяльника».

Член СПЧ Ева Меркачева в беседе с NEWS.ru напомнила, что Александра Баязитова страдает от диабета, и хотя «пять лет меньше 14», срок все равно «огромен» для тяжелобольного человека.

«Это вызвало шок, причем у многих, начиная от депутатов и заканчивая простыми людьми. <...> Нахождение такого человека в СИЗО до приговора — уже были, по сути, пыточные условия. То, как ей приходилось выживать, на мой взгляд, такая штука, за которую все должны извиниться. В первую очередь судья, которая отправила ее в СИЗО до приговора», — заявила Меркачева.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн напомнил, что преступление, которое вменяют Баязитовой и Архаровой, относится к тяжким и приговоры, которые они получили, «ниже нижнего порога». Тем не менее он также счел приговор слишком суровым.

«Ничего общего с журналистикой деятельность Баязитовой и Архаровой не имеет. Вымогательство - оно и в Африке вымогательство. Но! Учитывая и состояние здоровья, и то, что на скамье подсудимых — женщины, полагаю (мое сугубо личное мнение!), вынесенный приговор все равно излишне суров», — объявил Хинштейн.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Хинштейн

Кто еще был арестован за Telegram-каналы

Разного рода преступления в Telegram стали причиной для задержаний, арестов и приговоров в России.

Администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова задержали за вымогательство в феврале 2023 года. Предположительно, кроме «Нового века» он контролировал такие Telegram-каналы, как «ВЧК-ОГПУ», «Компромат ГРУПП», «Караульный компромата» и «Русский криминал». Сумма нанесенного им ущерба оценивается в 12 млн рублей.

В мае 2023 года были осуждены администраторы Telegram-каналов «Проект Сканнер» и Riddle Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко. Они вымогали 470 тыс. руб. у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Василия Бровко, топ-менеджера Ростеха. Впоследствии приговор им несколько смягчили.

В июле 2023 года сообщалось о задержании администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, сообщал РБК со ссылкой на источники. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что Полякова подозревают в вымогательстве. По делу произведено еще несколько задержаний. Отмечается, что Поляков также был администратором каналов «Силовики», Brief, «Нарративы» и «Незыгарь». Brief сообщил, что в его команде «не было и нет человека с таким именем», канал «Силовики» тоже утверждает, что такого администратора у них не было.

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС Администратор Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков (в центре)

В августе 2023 года задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Куршин работал инженером на российском оборонном предприятии, имел уровень секретности. Сейчас Куршин находится под домашним арестом до 28 ноября, следствие продолжает проверять публикации блогера-инженера.

В 2022 году администратора Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова признали виновным в вымогательстве, оскорблении представителя власти и производстве порнографии. Он вышел на свободу в октябре 2023 года.

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