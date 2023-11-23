18 лет за подрыв здания МВД: что известно о террористе из Мелитополя Суд дал 18 лет завербованному СБУ организатору диверсий в Мелитополе

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Дмитрий Голубев

Гражданин Украины Дмитрий Голубев получил 18 лет строгого режима за теракт в Мелитополе. Что известно об этом деле, что он взорвал, какие еще планировал теракты?

Что взорвал диверсант

Южный окружной военный суд в Ростове признал Голубева виновным в международном терроризме. Суд счел, что следствие установило его причастность к подрыву отделения МРЭО ГИБДД по Запорожской области в Мелитополе, а сам подрывник признался еще в двух попытках покушения на теракт.

По версии следствия, в первой половине 2022 года Дмитрий Голубев был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, когда находился в Запорожье. Под его руководством он прошел обучение минно-взрывному делу, после чего получил от него компоненты взрывчатки и перевез в Мелитополь, где спрятал в тайнике. Сотрудник ГУР обозначил ему цели.

К осуществлению диверсий Голубев приступил в августе 2022 года: 8 августа он установил СВУ (самодельное взрывное устройство) на участке дороги, которым пользовались представители российской администрации Запорожской области, однако взрывчатка была обнаружена спецслужбами. 10 августа диверсант взорвал МРЭО ГИБДД — взрыв выбил стекла в здании и повредил одно из помещений, однако никто не пострадал, и пункт регистрации автомобилей продолжил работу уже на следующий день, выдавая номерные знаки с региональным кодом 186. Третьей целью Голубева было здание администрации в Мелитополе, однако силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой, а после и самого диверсанта.

Что известно о террористе

По данным «Коммерсанта», осужденному Дмитрию Голубеву 50 лет, он женат, жил в городе Запорожье и воспитывал двоих детей. Официально не работал, профессионального или высшего образования не имеет. Из его криминального прошлого следует, что он длительное время прожил на территории России — в 1991, 2001, 2014 и 2016 годах был осужден в Белгороде, Орле и Москве за кражу, вымогательство и мошенничество. Российского гражданства у него было.

Что решил суд

В суде украинский диверсант проходил по четырем обвинениям: один случай международного терроризма (статья 361 УК РФ), два случая покушения на акт международного терроризма (в соответствии со статьей 30 УК РФ) и «прохождение обучения в целях террористической деятельности» (статья 205.3 УК РФ). Все эти статьи предполагают наказание вплоть до пожизненного заключения, однако суд не стал прибегать к этой мере.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы», — объявил судья.

Сам диверсант, согласно заявлению пресс-службы суда, признал фактические обстоятельства дела, однако не согласился с их квалификацией и заявил, что «защищал Украину» и не пытался кого-либо убить.

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