USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,283 $   Brent61.51 $ Bitcoin3,558.53 $
МОСКВА-15°C12:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Зятю Трампа отказали в доступе к сверхсекретным данным

Джаред Кушнер Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

Джаред Кушнер

в мире [ версия для печати ]

Джаред Кушнер, являющийся зятем и советником президента США Дональда Трампа, получил отказ в доступе к данным высшей категории секретности. Итоговое решение вынесло ЦРУ, а в Белом доме у чиновников не было единой позиции.

Запрос советника главы государства сначала отклонили два специалиста по безопасности в Белом доме, сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники. Причиной стали проверки ФБР, выявившие связь Кушнера с иностранцами, которые могут оказать влияние на принятие им решений.

Однако этот запрет отменил директор отдела кадровой безопасности администрации президента Карл Кляйн. После этого заявление зятя Трампа направили в ЦРУ для получения доступа к ещё более секретной информации, так называемой секретной информации с особым режимом хранения.

Из разведывательного управления пришёл отказ. Ведомство также пыталось выяснить у службы безопасности Белого дома, каким образом Кушнер получил допуск даже к тем данным, уровень секретности которых ниже.

Ранее Комитет по надзору за деятельностью госорганов Палаты представителей США инициировал расследование по поводу вероятных нарушений администрации при предоставлении допуска к информации.

Ранее News.ru писал о том, что Кушнер некоторое время назад в поисках инвесторов для небоскрёба на 666 Fifth Avenue в Нью-Йорке просил помощи у одного из представителей бизнес-элиты аравийской монархии. Что остался должен зять президента, так и остаётся неизвестным. Об этом написали американские журналисты. Также в 2018 году разведсообщество Соединённых Штатов предоставило данные, согласно которым дипломаты из Мексики, Израиля, Китая и ОАЭ пытались выйти на советника Трампа, считая, что им можно манипулировать из-за его деловых трудностей в прошлом и отсутствия опыта в области внешней политики.


#сша #Трамп #цру
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 10:46, 21 декабря 2018
Эксперт: Трамп избавляется от рьяных «ястребов»
в мире 03:13, 21 октября 2018
Трамп готов снизить налоги для американцев со средним доходом
в мире 19:30, 13 октября 2018
Зять Трампа отказывается платить налоги
Лента новостей
спорт 12:00
Хабиб по-новому объяснил прыжок на команду Конора после боя
экономика 11:55
Цена на нефть в $60-70 за баррель устраивает Россию
экономика 11:49
Доллар подешевел на 8 копеек
общество 11:49
Россияне видят проблему в трудоустройстве после вузов
спорт 11:48
Агент Емельяненко отреагировал на слухи об отказе от боя
Другие новости
в мире 11:41
В МИД КНР ответили на обвинения Сороса
в мире 10:54
Лукашенко принял новый декрет о табаке
в мире 10:31
Пассажиры рейса компании Air Transat отравились парами
в мире 08:30
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top