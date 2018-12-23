Звезду Трампа в Голливуде залили кровью

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Звезду президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы разрисовали свастикой и залили фальшивой кровью. Причём действовали вандалы не таясь, когда вокруг было множество прохожих.

Момент совершения акта вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В правоохранительных органах заявляют, что не намерены усиливать контроль на этой территории. Там хотят продолжать патрулирование в штатном режиме, сообщает TMZ.

Это уже не первый подобный инцидент. Ранее звезду американского лидера накрывали металлической имитацией тюремной решётки и даже разбивали кувалдой.

Минувшим летом, как сообщал News.ru, в Соединённых Штатах широкое распространение получила общественная инициатива с требованием вовсе убрать звезду с голливудской Аллеи славы. Это мотивировали действиями главы государства, которые не соответствуют общепринятым ценностям.

На Аллее славы в Голливуде находится более 2,5 тысячи именных звёзд актёров, музыкантов, продюсеров и других деятелей искусства. Ежегодно знаменитую улицу посещают более 10 млн туристов.