Звезду Голливуда арестовали за хранение наркотиков

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Том Сайзмор

Полиция Калифорнии арестовала известного голливудского актёра Тома Сайзмора за хранение наркотиков. В его автомобиле были найдены метамфетамин и героин.

Инцидент произошёл 5 января в городе Бербанк. Полицейские остановили машину с просроченными регистрационными метками и без переднего номерного знака. Сайзмора, который находился за рулём, и его пассажира арестовали, однако позднее выпустили под залог. Дело передано в городскую прокуратуру, сообщает The Hollywood Reporter.

Tom Sizemore arrested for drug possession https://t.co/vQP4g0g3Y9 pic.twitter.com/O5y9v89rMu — Hollywood Reporter (@THR) January 12, 2019

Проблемы с законом у Сайзмора возникают не в первый раз. В 2004 году актёра уже признавали виновным в употреблении и хранении метамфетаминов. В прошлом году его обвинили в сексуальных домогательствах. Жительница штата Юта заявила, что ей было 11 лет, когда на съёмках фильма «Прирожденные убийцы» Сайзмор приставал к ней и тем самым нанёс тяжёлую психологическую травму, в результате которой она позднее пристрастилась к алкоголю и наркотикам.

На счету Тома Сайзмора более 180 ролей в кино. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Спасти рядового Райана», «Пассажир 57», «Настоящая любовь», «Прирождённые убийцы», «Схватка» и многие другие.

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