USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,652.24 $
МОСКВА-11°C02:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Звезду Голливуда арестовали за хранение наркотиков

Том Сайзмор f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Том Сайзмор

в мире [ версия для печати ]

Полиция Калифорнии арестовала известного голливудского актёра Тома Сайзмора за хранение наркотиков. В его автомобиле были найдены метамфетамин и героин.

Инцидент произошёл 5 января в городе Бербанк. Полицейские остановили машину с просроченными регистрационными метками и без переднего номерного знака. Сайзмора, который находился за рулём, и его пассажира арестовали, однако позднее выпустили под залог. Дело передано в городскую прокуратуру, сообщает The Hollywood Reporter.

Проблемы с законом у Сайзмора возникают не в первый раз. В 2004 году актёра уже признавали виновным в употреблении и хранении метамфетаминов. В прошлом году его обвинили в сексуальных домогательствах. Жительница штата Юта заявила, что ей было 11 лет, когда на съёмках фильма «Прирожденные убийцы» Сайзмор приставал к ней и тем самым нанёс тяжёлую психологическую травму, в результате которой она позднее пристрастилась к алкоголю и наркотикам.

На счету Тома Сайзмора более 180 ролей в кино. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Спасти рядового Райана», «Пассажир 57», «Настоящая любовь», «Прирождённые убийцы», «Схватка» и многие другие.

Ранее News.ru писал о том, что звезда российского сериала «Мажор», актёр Павел Прилучный избил свою жену


#наркотики #АРЕСТ #АКТЕР #ГОЛЛИВУД
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

Лента новостей
в мире 02:10
Храм с могилой основателя Москвы отдадут Константинополю
в мире 02:00
США пригрозили ФРГ санкциями из-за «Северного потока—2»
в мире 01:35
В США рассказали о главном «кошмаре» с участием РФ
политика 01:00
Москва ответила на идею Киева об отмене права вето в СБ ООН
происшествия 00:41
Nordwind прокомментировала авиаинцидент в Симферополе
Другие новости
в мире 02:10
Храм с могилой основателя Москвы отдадут Константинополю
в мире 02:00
США пригрозили ФРГ санкциями из-за «Северного потока—2»
в мире 01:35
В США рассказали о главном «кошмаре» с участием РФ
в мире 00:33
Шатдаун в США обвалил рейтинг доверия Трампа
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top