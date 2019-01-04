Звезда «Универа» попала в плен тропического шторма в Таиланде

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Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич, известная по кинофраншизе «Ёлки», сериалам «Универ. Новая общага» и «Даёшь молодёжь», застряла в Таиланде из-за тропического шторма, который накрыл королевство. Она призналась, что с опасением относится к природной стихии, однако старается с оптимизмом смотреть на происходящее.

По словам артистки, которая отдыхает на курорте с отцом, мужем и маленькой дочерью, сейчас в их семье 80% разговоров — про ураган.

«Особенно мы его прочувствовали, когда мой папа на всякий случай нашёл, где обесточивается дом и выключил свет, погрузив нас практически в кромешную тьму, а муж вернулся домой со стратегическими запасами воды и еды», — рассказала Хилькевич на своей странице в Instagram.

При этом актриса старается не отсиживаться дома. Несмотря на предупреждение о непогоде, она отправилась в спортивный зал.

Как ранее сообщал News.ru, на пути сильнейшего тропического урагана оказалась основная часть южных территорий Таиланда. Под ударом стихии — острова Самуи и Пхукет, а также туристические зоны провинций Пхангнга и Краби. Такого ненастья в этой части королевства не было с 1962-го, когда жертвами тайфуна стали более 900 человек.

Вихрь уже накрыл 220-километровую береговую линию провинции Накхонситхаммарат. Максимальная скорость ветра составляет 75 км/ч, при этом ураган движется на северо-запад страны со скоростью 18 км/ч.

Из-за непогоды на пляжах объявлен запрет на купание. Несмотря на это, один россиянин уже погиб в воде у побережья Самуи. Туристы прячутся в горах, некоторые уезжают с побережья или пытаются вовсе покинуть острова.