https://static.news.ru/photo/2648e7f4-a61e-11e9-83b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/emilyhartridge

Популярная британская блогер Эмили Хартридж погибла на 36-м году жизни в результате столкновения её электроскутера с грузовиком. Эту аварию признали первым смертельным ДТП с участием электроскутера в Великобритании.

Хартридж на электроскутере столкнулась с грузовиком неподалеку от своего дома на юге Лондона. Она погибла на месте, — сообщает The Sun.

Её блог на YouTube имел 340 тыс. подписчиков, а аккаунт в Instagram — 50 тысяч. В основном она там рассказывала о здоровом образе жизни, путешествиях и занятиях спортом.

Как писал News.ru, в Калужской области молодой человек на скутере влетел в детей и сбил мальчика. Ребёнок скончался на месте. Известно, что в момент ДТП ребята были на встречной для водителя полосе. На виновника аварии, 39-летнего москвича Виталия Лобанова, завели уголовное дело, сейчас следователи пытаются выяснить, что же заставило его выехать на «встречку».