Звезда «Игры престолов» не мыла голову во время съёмок

Исполнительнице роли Сансы Старк в «Игре престолов» Софи Тёрнер создатели сериала запрещали мыть голову. Актриса месяцами ходила с грязными волосами для большей достоверности съёмок.
Испытания для причёски начались с пятого сезона саги. Ощущения девушка назвала не иначе как «отвратительными». Позже она начала носить парик, и режиссёры дали добро на соблюдение личной гигиены, пишет InStyle.
«Но да, пару лет я жила с довольно засаленными волосами», — заявила звезда.
Финальная часть «Игры престолов» должна выйти на экраны в 2019 году. Ориентировочная дата премьеры заключительного сезона — 15 апреля.
Ранее News.ru сообщал о продаже на аукционе «автомобиля Джеймса Бонда». Джип Land Rover использовали во время съёмок очередной картины про шпиона — «Спектр». Владелец внедорожника собирается выручить от сделки $60 тыс.