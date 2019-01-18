Звезда «Игры престолов» не мыла голову во время съёмок

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Исполнительнице роли Сансы Старк в «Игре престолов» Софи Тёрнер создатели сериала запрещали мыть голову. Актриса месяцами ходила с грязными волосами для большей достоверности съёмок.

Испытания для причёски начались с пятого сезона саги. Ощущения девушка назвала не иначе как «отвратительными». Позже она начала носить парик, и режиссёры дали добро на соблюдение личной гигиены, пишет InStyle.

«Но да, пару лет я жила с довольно засаленными волосами», — заявила звезда.

Финальная часть «Игры престолов» должна выйти на экраны в 2019 году. Ориентировочная дата премьеры заключительного сезона — 15 апреля.

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