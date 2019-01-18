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Звезда «Игры престолов» не мыла голову во время съёмок

HBO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Исполнительнице роли Сансы Старк в «Игре престолов» Софи Тёрнер создатели сериала запрещали мыть голову. Актриса месяцами ходила с грязными волосами для большей достоверности съёмок.

Испытания для причёски начались с пятого сезона саги. Ощущения девушка назвала не иначе как «отвратительными». Позже она начала носить парик, и режиссёры дали добро на соблюдение личной гигиены, пишет InStyle.

«Но да, пару лет я жила с довольно засаленными волосами», — заявила звезда.

Финальная часть «Игры престолов» должна выйти на экраны в 2019 году. Ориентировочная дата премьеры заключительного сезона — 15 апреля.

Ранее News.ru сообщал о продаже на аукционе «автомобиля Джеймса Бонда». Джип Land Rover использовали во время съёмок очередной картины про шпиона — «Спектр». Владелец внедорожника собирается выручить от сделки $60 тыс.


#играпрестолов #сериалы #гигиена
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