USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,289 $   Brent60.80 $ Bitcoin3,664.00 $
МОСКВА-11°C19:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Зурабишвили объяснила отказ поздравить Украину с томосом

Саломе Зурабишвили Georgia Presidential Admin/Xinhua/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

в мире [ версия для печати ]

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила, почему решила не поздравлять Украину с предоставлением автокефалии.

«Я прекрасно понимаю роль церкви в жизни любой страны. Но как президент Грузии имею большую ответственность за свои слова. Было бы очень легко поздравить Украину с автокефалией, но в данной ситуации и в этой сенситивной теме не надо мне брать на себя ответственность делать такие шаги», — сказала она журналистам.

Зурабишвили также поддержала позицию Грузинской церкви, которая пока не объявила своего отношения к предоставлению автокефалии. 

Ранее президент Грузии заявила на пресс-конференции, что пока не считает нужным восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. По её мнению, начало диалога возможно только с согласия «главных партнёров Грузии», писал News.ru.


#украина #автокефалия #Зурабишвили #томос
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
в мире 17:17, 10 января 2019
Томос об автокефалии новой церкви вернули на Украину
политика 15:14, 30 декабря 2018
Путин не поздравил Порошенко и Зурабишвили с Новым годом
Как дочь политэмигрантов стала новым президентом Грузии
в мире 09:07, 2 декабря 2018
Семья президента: Саломе Зурабишвили
Как дочь политэмигрантов стала новым президентом Грузии
Лента новостей
шоу-бизнес 19:55
Волочкова передумала оставаться на Мальдивах
спорт 19:45
Призывавший отстранить РУСАДА швед дал совет Логинову
в мире 19:41
Мураев раскритиковал Порошенко за «томос-тур»
в мире 19:35
Лукашенко: Белоруссию будут «пробовать на зуб»
в мире 19:33
Израиль подсчитал число атаковавших границу палестинцев
Другие новости
в мире 19:41
Мураев раскритиковал Порошенко за «томос-тур»
в мире 19:35
Лукашенко: Белоруссию будут «пробовать на зуб»
в мире 19:33
Израиль подсчитал число атаковавших границу палестинцев
в мире 19:20
Falcon 9 стартовала с 10 спутниками Iridium
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top