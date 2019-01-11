Зурабишвили объяснила отказ поздравить Украину с томосом

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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила, почему решила не поздравлять Украину с предоставлением автокефалии.

«Я прекрасно понимаю роль церкви в жизни любой страны. Но как президент Грузии имею большую ответственность за свои слова. Было бы очень легко поздравить Украину с автокефалией, но в данной ситуации и в этой сенситивной теме не надо мне брать на себя ответственность делать такие шаги», — сказала она журналистам.

Зурабишвили также поддержала позицию Грузинской церкви, которая пока не объявила своего отношения к предоставлению автокефалии.

Ранее президент Грузии заявила на пресс-конференции, что пока не считает нужным восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. По её мнению, начало диалога возможно только с согласия «главных партнёров Грузии», писал News.ru.