Орангутанг Раджанг умер в возрасте 50 лет

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Это животное отличалось любознательностью и высоким интеллектом

Орангутанг Раджанг, большую часть жизни проживший в зоопарке Колчестера, умер на прошлой неделе в возрасте 50 лет. Администрация зоопарка сочла возможным сообщить об этом 19 декабря, пишет Mirror.

Два года назад, в возрасте 48 лет, Раджанг снялся в потрясающем видео вместе с эссекским фокусником Мэттом Джи. Иллюзионист, выполнявший свои невероятные трюки в компании орангутанга Раджанга, отдал дань уважения своему «коллеге». Он почтил его память, выложив в Сеть видео с последними карточными фокусами Раджанга. Комментируя смерть орангутанга, Мэтт Джи, который так и не раскрыл секрет карточного фокуса, написал в Facebook своего рода эпитафию.

«Такие печальные новости. Этот парень подарил мне удивительный момент магии, и я никогда его не забуду. Спи спокойно, здоровяк», — написал Джи.

В течение многих лет Раджанг привлекал толпы туристов и был одной из достопримечательностей Эссекса, и не только потому, что мог показывать фокусы. Орангутанг стяжал себе славу талисмана — однажды животное поцеловало беременную женщину в живот, после чего женщина по имени Нина Марстон благополучно родила ребёнка, хотя до этого перенесла шесть выкидышей. Узнав о смерти Раджанга, женщина также высказала соболезнование.

«Я хожу в зоопарк с четырёх лет, и Раджанг всегда был моим любимцем. Во время своей седьмой беременности я подошла к барьеру, подняла топ, чтобы показать Раджангу свой живот. И тут он зашаркал вдоль борта и просто поцеловал его. Я плакала. Это был такой эмоциональный момент, всего лишь мелочь, но она много значила для меня», — рассказала женщина в прямом эфире местного телеканала.

К радости Нины, в ноябре 2017 года она родила здоровую девочку по имени Элизабет, которую считает «счастливым номером семь».

Раджанг скончался после долгой и продолжительной болезни — он страдал хроническим артритом. В последние несколько месяцев состояние Раджанга ухудшилось, он начал испытывать периоды потери памяти, похожие на деменцию. Несмотря на все усилия ветеринарной команды, состояние Раджанга неизбежно ухудшалось, и было принято трудное решение положить конец его страданиям и усыпить его.

ColchesterZoo/facebook.com

«Все животные в зоопарке окружены нашей заботой, и все они индивидуальны, но Раджанг был один такой — увлекательный, любящий и интересный. У него всегда был блеск в глазах, и, несмотря на то, что у орангутангов нет лицевых мышц, чтобы выразить свои эмоции так, как это делают люди, Раджанг общался со своими хранителями и посетителями через свои красивые глаза. Раджанг всегда проявлял интерес к людям, и, без сомнения, мы скорбим вместе со всеми», — сказано в сообщении на смерть всеобщего любимца.

Служащие зоопарка также рассказали, что Раджанг копировал действия людей и многое повторял за ними: однажды он посадил растение в цветочный горшок после того, как понаблюдал за действиями садовника.

«Такие моменты мы будем хранить вечно», — этими словами завершили работники зоопарка своё сообщение.

News.ru ранее сообщал о кончине другого орангутанга, который тоже умел общаться с людьми.