https://static.news.ru/photo/2484ad4a-a18c-11e9-a5d6-fa163e074e61_1024.jpg Георгий Габуния Фото: Ilia Baburashvili/facebook

Грузины, лично знающие журналиста Георгия Габунию, который обматерил президента РФ Владимира Путина с экрана телевизора, рассказали о нём. Молодой человек родился в Тбилиси в телевизионной семье, и, как оказалось, эксцентричные выходки для него не редкость.

Популярным Габунию как раз сделали неординарные выступления, считает Валерий Хабурдзания, экс-министр госбезопасности Грузии.

Как-то он надругался над Богоматерью, после чего на него напали молодые люди. Православная молодежь. Не скажу, что хотели избить, скорее, припугнуть. Пришли к нему выразить свой протест. Он закрылся в машине и вызвал полицию. Всех этих людей арестовали, а Габунии назначили охрану. Он так и ходит до сих пор с охраной от государства, — приводит телеканал «360» его слова.

Журналист Гиви Николишвили считает, что у его коллеги, безусловно, есть журналистский талант, но то, как он применяет его, повергает в шок всю страну:

Он умеет задавать вопросы, взаимодействовать с аудиторией. Талант-то есть! Но то, что он вчера натворил... Я не верю, что это было его личное решение. Антироссийская риторика у «Рустави 2» была всегда, но в пределах нормы. А это было что-то новое, первый раз сплошной мат попал в эфир, все в шоке!

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили, писал News.ru.

Тем не менее вещание канала пришлось прервать из-за недовольных граждан, столпившихся возле здания телекомпании.