https://static.news.ru/photo/0e14ea02-a57e-11e9-871a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Guillaume Pinon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники движения «жёлтых жилетов» провели акцию протеста на Северном вокзале Парижа. Сама демонстрация была согласована, но заход на территорию транспортного узла — нет.

Манифестация началась утром 13 июля. Люди выдвинулись организованной колонной с площади Сталинградской битвы и пошли по столичным улицам. Часть активистов от них отделилась и ворвалась в здание вокзала.

Прибывшие на место отряды полицейского спецназа быстро вытеснили активистов за пределы здания, сообщает BFM TV.

Участники протеста потребовали от властей организовать референдум, на котором должны рассматриваться вопросы государственной важности. «Жёлтые жилеты» также пригрозили устроить масштабную акцию протеста в Париже в Национальный праздник Франции — 14 июля.

Акции «жёлтых жилетов» начались в стране 17 ноября 2018 года. Они проходят каждую субботу. Неделю назад в демонстрациях приняли участие около четырёх тысяч французов. Во время стычек с правоохранительными органами были задержаны шесть человек. Пострадали четыре манифестанта и столько же полицейских. Для разгона протестующих в Монпелье полиция применила слезоточивый газ и водомёты, писал News.ru.