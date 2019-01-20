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«Жёлтые жилеты» ставят рекорды по числу манифестантов

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Число участников акций протеста достигло 84 тыс. человек по всей стране. Рекорды поставили Тулуза и Бордо.

В минувшие выходные на акции протеста вышли 32 тыс. человек, в этот раз в Париже на улицах появились семь тысяч демонстрантов, в Тулузе — 10 тыс. манифестантов, в Бордо — от четырёх до шести тысяч. К вечеру в Париже задержали 42 человека, сообщает телеканал BFM. Подразделения жандармерии постепенно покидают центр столицы.

В других городах страны задержали 49 человек. В Тулузе в участок попали десять человек, хотя до этого сообщалось об ожесточенном противостоянии полиции и хулиганов. В Авиньоне задержаны восемь человек, там манифестанты разожгли костёр перед входом в мэрию.

Ситуацию прокомментировал глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

«Приветствую действия сил правопорядка, мобилизованных по всей Франции. Решительно осуждаю беспорядки в Рене, Бордо, Тулузе и новые эпизоды насилия против журналистов», — написал Кастанер в Twitter.

Что касается последнего, речь идёт о нападении на журналиста газеты The Republique Lauren, который делал репортаж об акции. Его избил один из «жёлтых жилетов».

Ранее News.ru сообщал, что журналисты телеканала RTLInfo подверглись нападению «жёлтых жилетов», когда снимали репортаж для вечерних новостей в городе Намюр в Бельгии. Манифестанты, увидев, что их снимают, набросились на репортёра и девушку-оператора с криками «Убирайтесь!».


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