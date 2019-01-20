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«Жёлтые жилеты» напали на журналистов в Бельгии

Romy Arroyo Fernandez/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Журналисты телеканала RTL Info подверглись нападению «жёлтых жилетов», когда снимали репортаж для вечерних новостей в городе Намюр в Бельгии. Манифестанты, увидев, что их снимают, набросились на репортёра и девушку-оператора с криками «Убирайтесь!».

В итоге камера упала на асфальт, она повреждена. Телеканал подал жалобу по поводу порчи оборудования участниками акции, сообщается на сайте RTL Info.

Ранее News.ru сообщал, что группа из 50 человек в жёлтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной около города Дижон на востоке Франции. Они зашли через главный вход, скандируя лозунг «Освободите наших товарищей!». Спустя какое-то время «жёлтые жилеты» просто ушли.


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