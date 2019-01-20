«Жёлтые жилеты» напали на журналистов в Бельгии

https://news.ru/storage/news/10321cbb7cda3f91c4d53dbd0dff7514/39251bbe-0b26-438f-ad4a-bd18bc4c275a_850.jpg Romy Arroyo Fernandez/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналисты телеканала RTL Info подверглись нападению «жёлтых жилетов», когда снимали репортаж для вечерних новостей в городе Намюр в Бельгии. Манифестанты, увидев, что их снимают, набросились на репортёра и девушку-оператора с криками «Убирайтесь!».

В итоге камера упала на асфальт, она повреждена. Телеканал подал жалобу по поводу порчи оборудования участниками акции, сообщается на сайте RTL Info.

Ранее News.ru сообщал, что группа из 50 человек в жёлтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной около города Дижон на востоке Франции. Они зашли через главный вход, скандируя лозунг «Освободите наших товарищей!». Спустя какое-то время «жёлтые жилеты» просто ушли.