Канцлер Германии Ангела Меркель пришла на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в светло-розовом пиджаке и чёрных брюках.
Как отмечает
После рукопожатия лидеры ещё некоторое время пообщались стоя, а затем продолжили беседу без камер, — сообщает агентство.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, слова которого приводит «Интерфакс», Путин может предложить Меркель провести встречу в «нормандском формате».
Ранее News.ru писал о том, что приступ необъяснимой дрожи случился с канцлером Германии во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сама Меркель объяснила своё состояние обезвоживанием. Позже ей вновь стало плохо — во время церемонии отставки министра юстиции Катарины Барли, которая уходит в Европарламент.