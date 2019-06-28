https://static.news.ru/photo/f572d1fa-9a31-11e9-b28c-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель пришла на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в светло-розовом пиджаке и чёрных брюках.

Как отмечает РИА Новости , политик, в последнее время чувствовавшая недомогание, выглядела бодро. Признаков плохого самочувствия канцлера журналисты не заметили.

После рукопожатия лидеры ещё некоторое время пообщались стоя, а затем продолжили беседу без камер, — сообщает агентство.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, слова которого приводит «Интерфакс», Путин может предложить Меркель провести встречу в «нормандском формате».

Ранее News.ru писал о том, что приступ необъяснимой дрожи случился с канцлером Германии во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сама Меркель объяснила своё состояние обезвоживанием. Позже ей вновь стало плохо — во время церемонии отставки министра юстиции Катарины Барли, которая уходит в Европарламент.