https://static.news.ru/photo/c65b4cc8-a00b-11e9-809d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев назвал вульгарным гей-парад, который пройдёт в Лондоне 6 июля. В Instagram он озаботился реакцией на событие обычно сдержанных британских бабушек.

Всё это выглядит очень и очень вульгарно. Зачем устраивать Вальпургиеву ночь на глазах у всех? Тут даже британские бабушки, которые умеют держать себя в руках, рты пооткрывали, — отметил Сиразиев.

Журналист вскоре удалил пост, так как получил большое количество негативных и оскорбительных комментариев.

Ранее News.ru писал, что власти Москвы в очередной раз отказали сообществу ЛГБТ в проведении гей-парада. Заявку на несколько мероприятий 25, 26 и 27 мая подавал активист Николай Алексеев. Кроме гей-парада он планировал провести ещё три митинга на тематику нетрадиционных отношений, чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации представителей сообщества. Шествие планировалось от памятника Тимирязеву у площади Никитские Ворота по Тверскому бульвару в сторону Пушкинской площади. Участвовать в параде вызвались около 300 человек.