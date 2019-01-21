Журналист неожиданно поговорил по телефону с Трампом

Корреспонденту газеты Washington Post Дэну Бальцу во время ужина в парижском кафе неожиданно удалось поговорить по телефону с Дональдом Трампом. Трубку для беседы с американским президентом журналисту передал человек, сидевший за соседним столиком. Эту ситуацию и содержание разговора Бальц описал в материале для своего издания.
По его словам, внезапное предложение пообщаться с главой страны поступило в тот момент, когда он со своим компаньоном обсуждал американскую политику и критиковал главу Белого дома.
Выяснилось, что так кстати оказавшимся соседом оказался Джо Кернен — журналист, работающий на телеканале CNBC. Репортёр сделал остановку в Париже на пути в Давос, где пройдёт Международный экономический форум. Трамп обещал быть там и дать ему интервью. Однако американский президент отменил посещение МЭФ из-за правительственного кризиса и позвонил извиниться за сорванное интервью.
Во время этого разговора глава страны узнал, что его «ругают» за соседним столиком и попросил передать трубку. Отмечается, что Трамп полагал, что будет говорить с рядовым американским туристом и не ожидал услышать профессионала. Известно, что в итоге ему пришлось отвечать на вопросы о шатдауне.
Дэн Бальц работает в WP с 1978 года, где занимает должность главного корреспондента отдела политики, он является частым гостем телевизионных ток-шоу, пишет книги, две из них стали бестселлерами.
Ранее News.ru писал о том, что Трамп назвал журналистов безумцами. Глава США предложил представителям СМИ расслабиться и отправиться в отпуск на две недели.