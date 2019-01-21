USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.17 $ Bitcoin3,540.64 $
МОСКВА-9°C13:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Журналист неожиданно поговорил по телефону с Трампом

Дональд Трамп White House/Flickr.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Корреспонденту газеты Washington Post Дэну Бальцу во время ужина в парижском кафе неожиданно удалось поговорить по телефону с Дональдом Трампом. Трубку для беседы с американским президентом журналисту передал человек, сидевший за соседним столиком. Эту ситуацию и содержание разговора Бальц описал в материале для своего издания.

По его словам, внезапное предложение пообщаться с главой страны поступило в тот момент, когда он со своим компаньоном обсуждал американскую политику и критиковал главу Белого дома.

Выяснилось, что так кстати оказавшимся соседом оказался Джо Кернен — журналист, работающий на телеканале CNBC. Репортёр сделал остановку в Париже на пути в Давос, где пройдёт Международный экономический форум. Трамп обещал быть там и дать ему интервью. Однако американский президент отменил посещение МЭФ из-за правительственного кризиса и позвонил извиниться за сорванное интервью.

Во время этого разговора глава страны узнал, что его «ругают» за соседним столиком и попросил передать трубку. Отмечается, что Трамп полагал, что будет говорить с рядовым американским туристом и не ожидал услышать профессионала. Известно, что в итоге ему пришлось отвечать на вопросы о шатдауне.

Дэн Бальц работает в WP с 1978 года, где занимает должность главного корреспондента отдела политики, он является частым гостем телевизионных ток-шоу, пишет книги, две из них стали бестселлерами.

Ранее News.ru писал о том, что Трамп назвал журналистов безумцами. Глава США предложил представителям СМИ расслабиться и отправиться в отпуск на две недели.


#сша #Трамп #журналисты #СМИ
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
в мире 08:56, 20 января 2019
Эстонский журналист придумал план войны с Россией
в мире 09:58, 17 января 2019
Сайты западных СМИ и соцсетей разблокировали в Узбекистане
спорт 10:37, 14 января 2019
Надаль помог журналисту проснуться
Лента новостей
экономика 13:40
Страховщики сомневаются в популярности ОСАГО на три года
политика 13:39
Кремль пока не знает, что делать с долгами граждан за газ
спорт 13:37
На Ледовой арене в Новосибирске случился пожар
общество 13:36
Минтруд оценил идею переноса новогодних каникул
политика 13:31
Кремль негативно относится к желанию ЕС ввести новые санкции
Другие новости
в мире 13:30
Белоруссия готова сотрудничать на принципах уважения
в мире 13:11
Остров Комодо в Индонезии закроют для туристов на год
в мире 13:04
Бюро ПАСЕ поддержало идею дебатов по Азовскому морю
в мире 12:48
Десятки тонн погибшей рыбы собрали на реке Урал
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top