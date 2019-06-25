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Крым стоит того, чтобы, не вдаваясь в политические дрязги и противоречия, посетить полуостров, насладиться его неповторимой природой, чудесными видами с гор и с моря.

С такими словами к читателям в своём обзорном материале обратился журналист американской газеты Los Angeles Times Джеф Опдайк, порекомендовав им посетить Крымский полуостров.

С момента возвращения в состав России Крым стал самым быстроразвивающимся субъектом страны. Сами крымчане тоже говорят, что теперь живут лучше, чем пять лет назад, — подчеркнул автор публикации.

По словам Опдайка, он с начала 2019 года посетил регион уже пять раз и советует приехать туда даже тем жителям Запада, которые «брезгуют подпитывать экономику спорной территории».

Этот полуостров отличают живописные виды и гостеприимность местных жителей, настоящая красота и нетронутая аутентичность, — заключил американский журналист, приложив в своей статье инструкцию, как можно добраться на полуостров из США.

Ранее стало известно, что за последние пять лет, что Крым находится в составе России, полуостров увеличил турпоток на три четверти, писал News.ru.