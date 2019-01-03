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Журналист из ФРГ признал Россию непобедимой

Страница Ули Геллерманна в Facebook

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Немецкий журналист Ули Геллерманн призвал к порядку своих коллег, которые создают антироссийские новости. Он раскритиковал политиков и СМИ, призывающих «поставить Россию на место».

Геллерманн заявил, что победить в войне с РФ будет невозможно. В качестве примера немец привёл Вторую мировую войну, на которой «русские сделали всё, чтобы выиграть, не жалея ни человеческих ресурсов, ни технических».

Журналист отметил, что российская сторона не нападает на Германию, а Берлину нужен мир с «мирным соседом», сообщает URA.RU.

Как ранее писал News.ru, глава Антидопингового агентства Германии Андреа Готцманн считает, что отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должно быть продлено. При этом WADA должно проявить твёрдость в принятии окончательного решения по РУСАДА, так как это нужно для защиты чистых спортсменов.


#россия #журналист #война #ФРГ
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