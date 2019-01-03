Журналист из ФРГ признал Россию непобедимой

https://news.ru/storage/news/99b371f7fc2789d05903b51e1d009175/7e92d0a3-8c5c-4d0d-a45c-72ce20874e92_850.jpg Страница Ули Геллерманна в Facebook

Немецкий журналист Ули Геллерманн призвал к порядку своих коллег, которые создают антироссийские новости. Он раскритиковал политиков и СМИ, призывающих «поставить Россию на место».

Геллерманн заявил, что победить в войне с РФ будет невозможно. В качестве примера немец привёл Вторую мировую войну, на которой «русские сделали всё, чтобы выиграть, не жалея ни человеческих ресурсов, ни технических».

Журналист отметил, что российская сторона не нападает на Германию, а Берлину нужен мир с «мирным соседом», сообщает URA.RU.

Как ранее писал News.ru, глава Антидопингового агентства Германии Андреа Готцманн считает, что отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должно быть продлено. При этом WADA должно проявить твёрдость в принятии окончательного решения по РУСАДА, так как это нужно для защиты чистых спортсменов.