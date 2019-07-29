Журналист Financial Times Крис Джайлс похвалил систему налогообложения и технологии, которыми пользуется Федеральная налоговая служба РФ.
По его словам, ФАС внедрила в работу новые механизмы, чтобы сократить разницу между планируемыми и реальными доходами от НДС. До этого данный показатель составлял примерно 20%, а теперь он снизился до 1%. Результат Великобритании, к примеру, в данной сфере составляет 9,1%.
Он отметил, что в настоящее время РФ «стоит на передовой налогооблажения». Так, российская система позволяет проверять любую счёт-фактуру в режиме реального времени и вычислять подозрительные схемы оплаты налогов.
Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций, — отметил журналист в своей статье.
Джайлс пояснил, что власти России могут в течение 90 секунд получить отчёты о каждой сделке — от Санкт-Петербурга до Владивостока, передаёт «
Ранее News.ru писал, что в ближайшие полгода покупка кондитерских изделий может ударить по кошелькам россиян, так как цены на пирожные и торты вырастут на 5–7%. Как рассказалив Московской торгово-промышленной палате, причиной резкого роста цен на сласти станет лишение импортёров пальмового масла льготного НДС в 10%.