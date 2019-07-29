https://static.news.ru/photo/3986ad62-b21f-11e9-908b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Журналист Financial Times Крис Джайлс похвалил систему налогообложения и технологии, которыми пользуется Федеральная налоговая служба РФ.

По его словам, ФАС внедрила в работу новые механизмы, чтобы сократить разницу между планируемыми и реальными доходами от НДС. До этого данный показатель составлял примерно 20%, а теперь он снизился до 1%. Результат Великобритании, к примеру, в данной сфере составляет 9,1%.

Он отметил, что в настоящее время РФ «стоит на передовой налогооблажения». Так, российская система позволяет проверять любую счёт-фактуру в режиме реального времени и вычислять подозрительные схемы оплаты налогов.

Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций, — отметил журналист в своей статье.

Джайлс пояснил, что власти России могут в течение 90 секунд получить отчёты о каждой сделке — от Санкт-Петербурга до Владивостока, передаёт « ИноСМИ ».

Ранее News.ru писал, что в ближайшие полгода покупка кондитерских изделий может ударить по кошелькам россиян, так как цены на пирожные и торты вырастут на 5–7%. Как рассказалив Московской торгово-промышленной палате, причиной резкого роста цен на сласти станет лишение импортёров пальмового масла льготного НДС в 10%.