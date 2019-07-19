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Суд эмирата Рас-эль-Хайма в Объединённых Арабских Эмиратах вынес решение о назначении штрафа для женщины, которая копировала СМС-сообщения своего мужа. Обвиняемая хотела доказать его неверность.

Мужчина подал иск о нарушении права на частную жизнь, передаёт Khaleej Times. Теперь ответчица должна выплатить три тысячи дирхамов (примерно $1 тыс).

Однако арбитраж также постановил передать дело в прокуратуру. Сотрудники ведомства должны допросить истца и его виртуальную собеседницу.

Ранее, как писал News.ru, Мелания Трамп прокомментировала информацию о неверности её супруга, президента США Дональда Трампа. Она назвала заявления об изменах американского лидера слухами, на которых спекулирует пресса.

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