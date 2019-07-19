Суд эмирата Рас-эль-Хайма в Объединённых Арабских Эмиратах вынес решение о назначении штрафа для женщины, которая копировала СМС-сообщения своего мужа. Обвиняемая хотела доказать его неверность.
Мужчина подал иск о нарушении права на частную жизнь, передаёт
Однако арбитраж также постановил передать дело в прокуратуру. Сотрудники ведомства должны допросить истца и его виртуальную собеседницу.
Ранее, как писал News.ru, Мелания Трамп прокомментировала информацию о неверности её супруга, президента США Дональда Трампа. Она назвала заявления об изменах американского лидера слухами, на которых спекулирует пресса.