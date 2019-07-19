Фото: Jan Tepass/imageBROKER.com/Global Look Press

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» по данным экзитпола имеет 8,9% голосов на выборах в Раду. Это говорит об огромном количестве людей, проповедующих нацизм в стране.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ в Госдуме Виктор Водолацкий. В Верховную раду Украины проходят пять партий, в частности, «Европейская солидарность», а также партии музыканта Вакарчука...