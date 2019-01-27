Мадуро уличили в подкупе избирателей едой

https://news.ru/storage/news/eb27981865d9f87783450677d5f01624/80ab4bc6-189a-44c6-a7e1-eac19fbb49b8_850.jpg Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

Проживающие в Венесуэле россияне обвинили президента страны Николаса Мадуро в подкупе граждан едой.

Предприниматель Владимир Скарзов, проживающий в Порламаре, рассказал BBC, что граждане, проголосовавшие против оппозиции, попали под санкции действующих властей.

По его словам, венесуэльцам, отдавшим свои голоса против Мадуро, просто перестали выдавать продуктовые наборы.

«Можно ли говорить о какой-то тайне голосования?», - задался вопросом россиянин, пояснив, что во время голосования граждане предъявляют удостоверение личности, чтобы электронная урна отсканировала его.

В итоге венесуэльцы вынуждены голосовать за Мадуро, опасаясь голода. Именно по этой причине, по мнению Скарзова, в СМИ появляются данные о большой доле сторонников избранного главы государства.

Слова соотечественника подтвердил инженер-электрик из Каракаса Владимир Лисенко. Он также обвинил Мадуро в подкупе избирателей.

«Он бедным людям дает квартиры с мебелью — все бесплатно. Здесь китайцы, русские и белорусы строили хорошие здания, и он дарит людям квартиры — покупает голоса. А людям, которые работают, ничего не дают», — отметил россиянин.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его полномочия признали власти США, Канады, Аргентины, Парагвая, Колумбии и других стран. При этом Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.

Ранее News.ru писал о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны будут бороться с государственным переворотом до победного конца. По его словам, оппозиция пытается установить марионеточное правительство американской империи.