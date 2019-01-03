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Жители Сербии признались в доверии к Путину

Thomas Brey/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Более половины жителей Сербии доверяют президенту России Владимиру Путину. Его поддержали 57% граждан.

На втором месте в рейтинге доверия оказался председатель КНР Си Цзиньпин (36%), а на третьем — канцлер Германии Ангела Меркель (30%).

Ещё 20% сербов выразили симпатию американскому лидеру Дональду Трампу, 14% - главе Турции Реджепу Эрдогану, 11% - премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и 6% - президенту Франции Эммануэлю Макрону.

При этом аналитики заявили о тенденции пессимизма граждан Сербии в отношении Евросоюза. Например, всё больше опрошенных считают, что страна вступит в ЕС не ранее, чем через 10 лет, или никогда.

Среди ключевых внутренних проблем Сербии респонденты назвали уровень жизни, безработицу, коррупцию, Косово, вступление в Европейский союз, медицину и рождаемость, передаёт местная газета «Политика».

Ранее News.ru писал, что сербский лидер Александр Вучич направил главе РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске. Он написал, что сообщение о трагедии потрясло Сербию.


#россия #путин #опрос #РЕЙТИНГ #сербия #президенты
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