Пожилой житель Риги погиб при пожаре в новогоднюю ночь

https://news.ru/storage/news/67be3a07e4c820e1b67b317ac926eea5/6c9c3c3b-e988-4ed4-862a-990fa3f45750_850.jpg Guoqun/Xinhua/Global Look Press

Пожар в жилом помещении в столице Латвии унёс жизнь одного человека. Ещё шестеро получили ранения.

Жертвой огня стал 75-летний мужчина. ЧП произошло в новогоднюю ночь, сообщает РИА Новости. Инцидент случился в квартире пятиэтажного дома в рижском микрорайоне Плявниеки.

Остальные пострадавшие были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Экстренным службам понадобилось около трёх часов, чтобы ликвидировать возгорание. Пламя охватило примерно 25 кв. м.

Ранее News.ru писал о крупном пожаре в Орске Оренбургской области. В огне погибли семь человек. Глава региона Юрий Берг поручил оказать помощь родственникам умерших в организации похорон.