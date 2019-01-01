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Пожилой житель Риги погиб при пожаре в новогоднюю ночь

Guoqun/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пожар в жилом помещении в столице Латвии унёс жизнь одного человека. Ещё шестеро получили ранения.

Жертвой огня стал 75-летний мужчина. ЧП произошло в новогоднюю ночь, сообщает РИА Новости. Инцидент случился в квартире пятиэтажного дома в рижском микрорайоне Плявниеки.

Остальные пострадавшие были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Экстренным службам понадобилось около трёх часов, чтобы ликвидировать возгорание. Пламя охватило примерно 25 кв. м.

Ранее News.ru писал о крупном пожаре в Орске Оренбургской области. В огне погибли семь человек. Глава региона Юрий Берг поручил оказать помощь родственникам умерших в организации похорон.


#пожар #Латвия #Рига
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