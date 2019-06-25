https://static.news.ru/photo/1a2398a8-9745-11e9-9784-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Altaf Qadri/AP/TASS

Грядущий визит госсекретаря США Майкла Помпео в столицу Индии вызвал широкое неодобрение среди жителей Нью-Дели.

По данным РИА Новости , протестующие горожане прошлись от главной площади Нью-Дели Коннат-Плейс до комплекса правительственных зданий, расположенного на проспекте Раджпатх. Шествие проходило под лозунгами в поддержку Ирана, который, по мнению его участников, стал жертвой провокаций со стороны США.

Организаторами акции выступили несколько левых партий и движений. По словам одного из их представителей, Вашингтон намеренно ищет повод «ударить и нарушить баланс сил в регионе».

В результате этой агрессии пострадает не только Исламская Республика, но и Индия, у которой в Иране есть много важных экономических проектов, — заявил он.

Участники митинга несли плакаты с надписями «Руки прочь от Ирана!» и «Нет войне с Ираном!». Шествие сопровождалось боем барабанов и громкой музыкой для привлечения внимания прохожих.

Ранее News.ru писал о том, что президент Ирана Хасан Рухани заявил, что политика Соединённых Штатов в отношении возглавляемой им страны является свидетельством безысходности администрации Дональда Трампа и умственной отсталостью Белого дома.