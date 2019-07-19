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Жители деревни Ласудия Атри округа Нимуч индийского штата Мадхья-Прадеш увидели четырёх мужчин, бежавших по полям. Они догнали нарушителей, один из которых нёс четырёх убитых павлинов.

Группа избила мужчину и оставила лежать на земле, передаёт NDTV .

Человек, пожелавший остаться анонимным, сообщил о произошедшем в полицию. Силовики доставили пострадавшего в больницу, однако медики не смогли ему помочь.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовные дела на десятерых участников инцидента. Девять из них в настоящий момент задержаны.

Кроме того, было запущено расследование по факту убийства животных, охота на которых запрещена законом.

Ранее News.ru писал, что кот выволок кобру из дома на юге Индии, в котором находились дети его хозяина. Домашний питомец обнаружил ядовитую змею в коридоре и не позволил ей добраться до лестницы на второй этаж.