https://static.news.ru/photo/225a91a4-94d2-11e9-bd21-fa163e074e61_1024.jpg Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press

Владельцы ресторанного и отельного бизнесов в Грузии надеются, что остановка авиасообщения между странами не повлияет на планы российских туристов. Они выразили уверенность в том, что россияне продолжат приезжать, несмотря на ограничения.

К нам заходят граждане России, питаются, приветливые, дружелюбные, никаких проблем. Утрясётся всё, — рассказал РИА Новости владелец ресторана в Старом Тбилиси.

По его словам, в отелях Тбилиси всё ещё остаются россияне, правда их уже не так много, как ранее.

Как писал News.ru, ранее президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию, где с 20 июня продолжаются массовые протесты и беспорядки. Согласно данным Ростуризма, в стране находятся порядка 1,5 тысячи граждан России.