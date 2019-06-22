Жители Грузии надеются, что туристы из РФ продолжат приезжать в страну
Алсу Жамалетдинова
12:31, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/225a91a4-94d2-11e9-bd21-fa163e074e61_1024.jpgФото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press
Владельцы ресторанного и отельного бизнесов в Грузии надеются, что остановка авиасообщения между странами не повлияет на планы российских туристов. Они выразили уверенность в том, что россияне продолжат приезжать, несмотря на ограничения.
К нам заходят граждане России, питаются, приветливые, дружелюбные, никаких проблем. Утрясётся всё, — рассказал РИА Новости владелец ресторана в Старом Тбилиси.
По его словам, в отелях Тбилиси всё ещё остаются россияне, правда их уже не так много, как ранее.