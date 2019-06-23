https://static.news.ru/photo/3e8058ea-95a5-11e9-ba1c-fa163e074e61_1024.jpg Маурисио Макри Фото: Mario De Fina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Девять человек намерены баллотироваться на пост президента Аргентины осенью текущего года, однако граждане считают, что основная борьба развернётся между действующим лидером страны Маурисио Макри и бывшим председателем кабмина Альберто Фернандесом, который примет участие в выборах в связке с экс-главой государства Кристиной Киршнер.

Среди их соперников оказались бывший министр экономики Роберто Лаванья, часто критикующий действующую власть, молодой политик Николас Дель Каньо, выдвигавший свою кандидатуру на прошлом голосовании, а также бывший вице-президент крупнейшего госбанка Banco Nacion Гомес Сентурион, передаёт издание Clarin .

Как писал News.ru ранее, сенатор и бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что намерена баллотироваться в вице-президенты.