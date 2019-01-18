Жителей Зимбабве лишают выхода в интернет

https://news.ru/storage/news/d751487f5922ce9f8831a8ce1d3ce1b8/0c34dd30-3e8d-4111-9008-0d6553f9b8ff_850.jpg Shaun Jusa/Xinhua/Global Look Press

Власти Зимбабве направили крупнейшему в стране поставщику мобильной связи Econet Wireless распоряжение об отключении интернет-услуг на неопределённый срок.

«Мы получили ещё одну директиву для полного отключения интернета до дальнейшего уведомления», — цитирует Reuters сообщение компании.

Юристы Econet Wireless пояснили, что распоряжение необходимо соблюдать до тех пор, пока суд не примет решение относительно его законности.

Власти лишают жителей Зимбабве выхода в интернет после волны протестов, вызванной резким повышением цен на бензин и продукты. Для разгона демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ и дубинки. В результате столкновений погибли три человека и пострадали ещё около 200.