Жителей Зимбабве лишают выхода в интернет

Власти Зимбабве направили крупнейшему в стране поставщику мобильной связи Econet Wireless распоряжение об отключении интернет-услуг на неопределённый срок.
«Мы получили ещё одну директиву для полного отключения интернета до дальнейшего уведомления», — цитирует Reuters сообщение компании.
Юристы Econet Wireless пояснили, что распоряжение необходимо соблюдать до тех пор, пока суд не примет решение относительно его законности.
Власти лишают жителей Зимбабве выхода в интернет после волны протестов, вызванной резким повышением цен на бензин и продукты. Для разгона демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ и дубинки. В результате столкновений погибли три человека и пострадали ещё около 200.