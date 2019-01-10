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Жителей Украины обрекли на замерзание

Zamir Usmanov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правительство Украины обрекло население страны на замерзание, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

По его мнению, к этому приведёт стремительный рост тарифов на тепло из-за деятельности украинской власти, которая «окончательно продалась МВФ».

«Всем известно, что тарифы на тепло в Украине запредельные. Людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то по ним платить. Но вот власть считает, что мы всё ещё платим слишком мало», — написал политик на своей странице в Facebook.

Он также предупредил украинцев о том, что вскоре они получат платёжные квитанции за январь, которые их сильно огорчат, так как отопление станет еще на 24% дороже.

Рабинович подчеркнул, что таким образом Киев одним разом «убьёт» всех пенсионеров в стране.

«Экономические тупицы во власти не понимают, что люди уже на пределе. Украинцы с трудом платили за тепло и по старым тарифам, а по новым — просто никто не сможет и не будет платить», — констатировал политик.

Ранее News.ru писал о том, что с 1 мая текущего года стоимость газа для населения Украины вырастет на 15%, а с 2020 года цены на газ для граждан страны будут полностью соответствовать рыночным. Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), правительство Украины приняло постановление о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26% с 1 ноября 2018 года, и ещё на 15% — с 1 мая 2019 года.


#украина #тарифы #отопление #тепло
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