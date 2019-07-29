https://static.news.ru/photo/7072659e-b1e0-11e9-badf-fa163e074e61_660.jpg Фото: customs.uz

Сотрудники таможни Узбекистана задержали гражданина республики, который пытался вывезти за рубеж более 400 г золота, спрятав его в собственном желудке.

Инцидент произошёл в аэропорту Ташкента. Мужчина собирался лететь в Дели. Таможенники обратили на него внимание, когда он шёл по зелёному коридору на свой рейс.

В ходе проверки с применением современного сканирующего оборудования было обнаружено, что в желудке мужчины находятся 14 небольших самодельных слитков драгметалла.

По факту правонарушения проводится проверка, сообщает « Ридус » со ссылкой на Государственный таможенный комитет Узбекистана.

Ранее News.ru писал, что в Бразилии неизвестные злоумышленники, переодетые полицейскими, похитили 750 кг золота из грузового терминала аэропорта Сан-Паулу. Стоимость похищенного составила $30 млн.