https://static.news.ru/photo/4f9bdf66-aa20-11e9-8797-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andre M. Chang/Global Look Press

Суд в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) приговорил жителя страны к двум месяцам тюрьмы за оскорбительные сообщения, которые он посылал своей супруге в WhatsApp.

По словам женщины, между ней и мужем возникла небольшая размолвка. Супруг, вместо того чтобы выяснить разногласия мирным путём, стал оскорблять её через мессенджер.

Мужчина обжаловал приговор суда первой инстанции. В апелляции он указал, что к конфликту привело желание супруги развестись с ним и намерение оформить единоличную опеку над детьми.

Суд Абу-Даби порекомендовал паре поискать пути примирения, сообщает издание Khaleej Times .

Ранее News.ru писал, что в WhatsApp был обнаружен новый вид мошенничества. Якобы в честь 10-летия мессенджера пользователям предлагалось перейти по ссылке, ответить на вопросы и разослать сообщения друзьям. За это и обещали 1 Тб мобильного трафика и годовую премиум-подписку на узыкальный сервис Spotify. Однако на самом деле ссылка вела на сайт, занимающийся сбором личной информации.