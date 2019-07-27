https://static.news.ru/photo/4cfdd7f4-b084-11e9-b048-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов, а это примерно $45,5 млн, разыграли в Канаде.

Об этом сообщила компания OLG , которая проводила розыгрыш, передаёт Ридус.

Счастливый билет был продан в провинции Британская Колумбия. По правилам лотереи, чтобы получить выигрыш, нужно предъявить организаторам билет. На этот раз в нём должны быть указаны номера 11, 15, 17, 20, 24, 25, 50. Кроме того, имя счастливчика должно стать достоянием общественности.

Ранее в Канаде разыграли джекпот известной лотереи «6 из 49» в размере $7 млн. Билет был куплен в провинции Онтарио. Более точной информации о победителе не поступало, писал News.ru.