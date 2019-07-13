https://static.news.ru/photo/1230ddec-a58a-11e9-a2e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

ВСУ открыли огонь со стороны населённого пункта Новотроицкое в направлении Докучаевска с применением миномётов калибра 120 мм, автоматических гранатомётов и стрелкового оружия, — сообщает Донецкое агентство новостей.

Пострадавший был доставлен в горбольницу Докучаевска.

Как писал News.ru, член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал обстрел из гранатомёта здания телеканала «112 Украина» в Киеве беспрецедентным случаем. По его словам, о мире в Донбассе не может идти никакой речи, если не удаётся навести «даже элементарный порядок» в стране.