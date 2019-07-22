Лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Он также предсказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось управлять страной около двух лет, так как после его ожидает «кровавый» майдан.
Там тысячи и тысячи вооруженных людей, «заукраинских» националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать, — цитирует РИА Новости российского политика.
Он также сравнил состояние Украины с четвёртой стадией рака, «метастазы которого распространились по всей стране».
Закончится всё сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России, — заключил Жириновский.
Ранее News.ru писал о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что идеальной для России формой правления является парламентская республика. Он отметил, что в настоящее время в стране нет баланса между ветвями власти. У законодательной и судебной властей гораздо меньше полномочий, чем у исполнительной. У россиян нет уважения ни к депутатам, ни к судьям.