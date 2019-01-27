Взрыв прогремел в жилом доме в Гааге

https://news.ru/storage/news/f4c996c750ff4185ab8bf8bfeaf00d3b/344f07a9-798b-419a-9f2d-479659a8ebd0_850.jpg Roeland Roovers ‏/Twitter

Часть жилого дома обрушились в результате взрыва в Гааге, на западе Нидерландов. Очевидцы сообщают о десяти пострадавших.

Videobeelden kort na de explosie geven een enorme ravage weer na de explosie die appartementsgebouw in #Laakkwartier in #DenHaag verwoestte [vid:@pjokhan61] pic.twitter.com/fQWQhLQdQJ — Roeland Roovers (@r0eland) 27 января 2019 г.

По данным местного информационного сайта regio15. nl, предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа. На месте работают экстренные службы города, улица перекрыта.

По информации на 19:00 спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек, им уже оказывают помощь медики.

De hulpdiensten hebben zojuist twee personen onder het puin aan de #JanvanderHeijdenstraat #DenHaag vandaan gehaald. Beide krijgen medische verzorging. pic.twitter.com/ZKD3n6C40k — Redactie Regio15.nl (@regio15) 27 января 2019 г.

Ранее News.ru писал о взрыве в кафе в посёлке Лысые Горы Саратовской области. Предварительной причиной случившегося стала неправильная эксплуатация оборудования. В результате пострадали более 20 человек, один из них скончался в больнице.