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Взрыв прогремел в жилом доме в Гааге

Roeland Roovers ‏/Twitter

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Часть жилого дома обрушились в результате взрыва в Гааге, на западе Нидерландов. Очевидцы сообщают о десяти пострадавших.

По данным местного информационного сайта regio15. nl, предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа. На месте работают экстренные службы города, улица перекрыта.

По информации на 19:00 спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек, им уже оказывают помощь медики.

Ранее News.ru писал о взрыве в кафе в посёлке Лысые Горы Саратовской области. Предварительной причиной случившегося стала неправильная эксплуатация оборудования. В результате пострадали более 20 человек, один из них скончался в больнице.


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