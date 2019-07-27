https://static.news.ru/photo/c0f404bc-b039-11e9-b63a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ROUELLE UMALI/Global Look Press

В результате серии землетрясений, начавшихся на Филиппинах в субботу, погибли восемь человек.

Ещё 60 человек получили ранения, цитирует ТАСС сообщения местных властей. Магнитуда подземных толчков доходила до 6 баллов.

Многие местные жители во время удара стихии находились в своих домах, так как землетрясения начали происходить, когда было раннее утро, — заявил глава администрации муниципалитета Итбаят Рауль де Сагон.

На территории муниципалитета на севере Филиппин за последние часы произошло не менее четырёх землетрясений. Их магнитуда, по данным Геологической службы США, составила соответственно 5,4; 5,9; 4,5 и 5,7.Кроме того, сейсмическая активность наблюдалась и в прибрежных водах, но угрозы цунами пока нет.

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