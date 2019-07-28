https://static.news.ru/photo/374c755e-b157-11e9-b36f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rahatullah Alizadah/XinHua/Global Look Press

Террористическая атака на офис политического движения Green Trend кандидата на пост вице-президента Амруллы Салеха унёс жизни двух человек.

Ещё 25 получили повреждения. Об этом сообщает агентство Reuters . Сначала возле здания частного университета произошёл взрыв. После этого группа боевиков ворвалась внутрь и открыла огонь в офисе Green Trend. Сам Салех был ранен шрапнелью.

По данным телеканала TOLOnews , атака произошла в 16:40 (15:10 мск). Нападавших было четверо. Из здания эвакуировали около 40 человек.

Ранее News.ru писал о том, что впервые за три месяца российские военные не зафиксировали нарушений режима прекращения боевых действий со стороны талибов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.