Жертвами теракта в Кении стали американец и британец

https://news.ru/storage/news/33fcb875e910ef48392b03004a84f100/8380b06c-da6d-4976-adb8-311939684d38_850.jpg Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Атака на гостиничный комплекс Dusit Hotel закончилась гибелью 15 человек. В их числе граждане США и Великобритании.

По словам сотрудников морга, куда были доставлены тела жертв теракта, большинство погибших (11 человек) — кенийцы. Еще у двоих убитых не было при себе документов, поэтому их гражданство пока не установлено, сообщает Reuters.

Представитель Госдепартамента США подтвердил гибель соотечественника в результате атаки на комплекс, но от дальнейших комментариев воздержался.

Гостиничный комплекс в Найроби был атакован 15 января. Сначала на территории, где помимо отеля располагаются офисы и банки, прогремел взрыв, а затем началась стрельба. Согласно последним данным, нападавших было не менее шести человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России). Посольство РФ в Кении призвало россиян, которые в данный момент находятся в стране, быть бдительными и не покидать дома и гостиницы. Были ли на месте происшествия граждане РФ, пока не установлено.