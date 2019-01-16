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Жертвами теракта в Кении стали американец и британец

Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Атака на гостиничный комплекс Dusit Hotel закончилась гибелью 15 человек. В их числе граждане США и Великобритании.

По словам сотрудников морга, куда были доставлены тела жертв теракта, большинство погибших (11 человек) — кенийцы. Еще у двоих убитых не было при себе документов, поэтому их гражданство пока не установлено, сообщает Reuters.

Представитель Госдепартамента США подтвердил гибель соотечественника в результате атаки на комплекс, но от дальнейших комментариев воздержался.

Гостиничный комплекс в Найроби был атакован 15 января. Сначала на территории, где помимо отеля располагаются офисы и банки, прогремел взрыв, а затем началась стрельба. Согласно последним данным, нападавших было не менее шести человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России). Посольство РФ в Кении призвало россиян, которые в данный момент находятся в стране, быть бдительными и не покидать дома и гостиницы. Были ли на месте происшествия граждане РФ, пока не установлено.


#теракт #кения #гостиница
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